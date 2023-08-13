وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أنه لم يتم الكشف عن هويته القتلى.. موضحة أنه تم نقل شخص مصاب بجروح خطيرة إلى المشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لـ 16 آخرين يعانون من إصابات طفيفة.

وأضافت القناة أن خدمات الطوارئ وجدت عند وصولها على الفور للمبنى اندلاع حريق في درج المبنى.. موضحة أنه تم الدفع بـ 17 سيارة طوارئ وحشد نحو 50 عنصرا من رجال الإطفاء.

وأفادت القناة بأن مصدر وأسباب الحريق لم توضح حتى الآن، وسيتم نقل نحو 20 شخصا بشكل ضروري إلى مسكن آخر.