"محلية النواب" الأكثر نشاطا بدور الانعقاد الثالث.. 355 موضوعا و17 طلب إحاطة

كتبت إيمان علي

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، تقريرا عن كشف حساب وحصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، فى الفترة من 2 أكتوبر 2022 حتى 11 يوليو 2023.

وجاءت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان النوعية فى المجلس نشاطا، حيث تعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة وعدد ساعات العمل وعدد اجتماعات قياس الأثر التطبيقى لمختلف القوانين.

وكشف التقرير أن اللجنة أعدت مذكرات بخصوص 17 طلب إحاطة مقدم من النواب للعرض على رئيس المجلس ليتم إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

فيما بلغ عدد الموضوعات المنتهية باجتماعات اللجنة 335 موضوعا أغلبها طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وحل مشكلات تتعلق بمختلف المجالات والقضايا فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

واستعرض التقرير الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة، وتشمل زيارة ميدانية إلى محافظتى (سوهاج، والأقصر) فى الفترة من 8 / 3 / 2023 حتى 11/ 3 / 2023، وزيارة ميدانية إلى محافظات (الشرقية، الإسماعيلية، السويس) فى الفترة من 22/6/2023 حتى 25/6/2023.