محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس بنسبة نجاح 100%

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 %.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد طلاب الصم المتقدمين والناجحين للامتحان 6 طلاب وعدد طلاب المكفوفين المتقدمين والناجحين 4 طلاب.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل .

وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألف و 317 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألف و 763 طالب .

واعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالب وعدد الناجحين 352 طالب .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .