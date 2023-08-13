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محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس بنسبة نجاح 100%

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:56 م
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس بنسبة نجاح 100% إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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اعتمد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم  والمكفوفين دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح  100 %.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد طلاب الصم المتقدمين والناجحين للامتحان 6 طلاب وعدد طلاب المكفوفين المتقدمين والناجحين  4 طلاب.
 
ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .
 
كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح  87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل .
 
وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألف و 317 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألف و 763 طالب .
 
واعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالب وعدد الناجحين 352 طالب .
 
ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .
 
 
 
 
 
 
 
 

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