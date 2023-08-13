تعرف على تفاصيل اختبارات مدارس المتفوقين Stem فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

يجرى عدد من طلاب محافظة المنوفية، اختبارات مدارس المتفوقين STEM ، والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد المتقدمين للاختبارات 1512 طالبا وطالبة.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم، أنه تم توزيع الطلاب بمعرفة الوزارة بقاعات الاختبارات بالمديرية، وقاعات الرخصة الدولية، وقاعات المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بشبين الكوم، علاوة على توفير قاعة بمدرسة سرس الليان المتميزة للغات، وقاعة بمدرسة محمد عادل شبل الثانوية بالباجور، وقاعة بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بإدارة تلا.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات علي مدار 4 أيام متتالية موزعة علي "السبت والاثنين للبنين، الأحد والثلاثاء للبنات".

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قاعات التطوير التكنولوجي للاطمئنان علي سير الاختبارات المؤهلة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem، رافقه خلالها محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، وهيثم بدران مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.