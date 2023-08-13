محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 10 مشروعات خدمية بكفر شكر بتكلفة 1.7 مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، 10 مشروعات قومية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية بمدينة كفر شكر، مؤكداً بأن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات، جاء ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 155، واستمراراً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

واستهل "المحافظ"، جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيها، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجاري العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ، أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة 700 متر مربع، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

واستكمل "المحافظ"، جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الابتدائية بكفر شكر والتي تقع على مساحة 1921 مترا مربعا، ويقام المبني الإضافي على مساحة 165 مترا وتتكون المدرسة من 20 فصلا دراسيا، حيث تم إضافة 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم افتتاحها اليوم، وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالب فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل، وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

كما افتتح الهجان، اليوم أيضا توسعات مدرسة الدكتور صفوت محي الدين الإعدادية والتي تقع على مساحة 371 متر مربع، والتي تتكون من 27 فصلا دراسيا وتم توسعة المدرسة بـ9 فصول جديدة وستصل الكثافة في هذه المدرسة هذا العام إلى 30 طالبا فقط، وخلال الجولة بالمدرسة تم تفقد فصول المدرسة والتي تم تزويدها بقاعة كبيرة متعددة الأغراض للأنشطة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى معمل كيميائي مجهز بالأجهزة التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في تجارب العلوم بالمرحلة الإعدادية.

وخلال الجولة وجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والاهتمام بالأشجار وتفعيل مبادرة 100 مليون شجرة، وإشراك الطلاب في عملية الزراعة لنشر ثقافة البيئة النظيفة والمشروعات الخضراء، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

كما أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدماً الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من 2014 حتى 2022، ما يقرب من 381 مدرسة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ثم افتتح محافظ القليوبية، مشروعات قطاع الشباب والرياضة، حيث افتتح مبني للخدمات والأنشطة بمركز شباب كفر رجب بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وافتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب المفتي بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بكفر منصور بتكلفة مليون جنيه.

وأشار "الهجان"، إلى الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مراكز شباب القليوبية، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 ما يقرب من 231 مشروعا ما بين مراكز شباب جديدة وإنشاء ملاعب جديدة وإحلال وتجديد عدد من الملاعب والمباني الخدمية وحمامات السباحة.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، تفقد محافظ القليوبية، محطة معالجة عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها 4 أفدنة، وتخدم قرى "الشقر، وبرقطا، وكفر كردي"، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة استيعابية 15 ألف م3/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطة 100 مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى.

كما تفقد المحافظ مشروع صرف صحي عزبة الشقر بتكلفة 10 ملايين جنيها بنسبة تنفيذ 80% من الأعمال المدنية وتم توريد الكهروميكانيك وسيتم تركيبه بالمحطة فور الانتهاء من الأعمال المدنية، واستكمل الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 820 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد بلغ 524 مشروعا بتكلفة إجمالية 10.240.526 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية بمدينة كفر شكر تشمل أعمال رصف عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة منها رصف شارع البنك الزراعي من جمال عبد الناصر حتى نهايته بطول 250م وعرض 7م، وشارع البنك الأهلي من بدايته إلى نهايته بطول 320م وعرض 11.5م، والشارع الواصل من شارع الثانوية بنين حتى شارع البنك الأهلي بطول 200م وعرض 10م، والشارع الواصل من شارع الثانوية بنين حتى شارع البنك الأهلي بطول 200م وعرض 10م، بالإضافة إلى رصف شارع التحرير من بدايته حتى شارع جانبية كفر منصور، بطول 400م وعرض 7م بتكلفة تصل إلى 5306 ألف جنيه.

وفي قطاع تحسين البيئة سيتم تطوير الحملة الميكانيكية بكفر شكر ورفع كفاءة منظومة النظافة بعدد ومعدات وصناديق قمامة للسيارة المكبس وفي قطاع تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة (مهمات إنارة).

جاء ذلك بحضور كلاً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.