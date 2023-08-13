اليوم السابع
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فريق طبي بمستشفى قها التخصصي ينقذ حياة شاب لدغته كوبرا

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:17 م
فريق طبي بمستشفى قها التخصصي ينقذ حياة شاب لدغته كوبرا غرفة عمليات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق طبي بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية، في انقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا، بعدما نُقل للمستشفى في حالة خطرة. 
 
وكشف المستشفى، في بيان لها، عن أن فريقًا طبيًا نجح في التعامل مع حالة الشاب المصاب بلدغة ثعبان كوبرا، وتحسّنت حالته، ونجا من موتٍ محقق.
 
وأوضح الدكتور علي طبل، مدير مستشفى قها التخصصي، أنه تم إنقاذ شاب فى العشرينيات يعانى من بداية أعراض شلل كلي ناتج عن لدغة ثعبان كوبرا المسبب للشلل، وبداية توقف في عضلات التنفس كادت أن تؤدي إلى توقف عضلة القلب.
 
وتابع، أنه جرى استقبال الحالة والتعامل معها طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بواسطة أطباء الطوارئ والعناية، وبعد الدخول في غيبوبة مؤقتة بدأ المريض في التحسن ورُفع من على جهاز التنفس الصناعي، ليبقى تحت الملاحظة، موجها الشكر والتقدير لتمريض الاستقبال والأطباء المعالجين للحالة.

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صحة القليوبية

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