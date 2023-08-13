كل ما تريد معرفته عن الالتحاق ببرامج الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية

يرصد "اليوم السابع" فرصة مختلفة من نوعها لطلبة الثانوية العامة فى الأقصر وجنوب الصعيد، والمتمثلة فى كليات جامعة طيبة التكنولوجية التى تؤهل طلبة الثانوية العامة بمجرد الدخول لها، والتى تعتبر جامعة حكومية ضمن قائمة الجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر، وهى مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، حيث يوجد مقر جامعة طيبة التكنولوجية فى منطقة الجامعات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر على مساحة 130 ألف متر مربع.

وفيما يلى تفاصيل جامعة طيبة وكلياتها وكيفية الالتحاق بها:

1. جامعة طيبة التكنولوجية هى جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالى

2. بدأت الدراسة فى جامعة طيبة التكنولوجية العام الماضى وتفتح أبوابها للطلبة العام الجديد

3. الجامعة تضم (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة) والتى تطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي

4. الجامعة تضم (كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية) والتى تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية

5. تضم الجامعة 3 معامل كيميائية، بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة

6. تضم الجامعة مسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمى ومطعم تعليمى، وخدماتها تشمل سكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس

7. يحصل الطالب على الدبلوم العالى التكنولوجى والبكالوريوس التكنولوجى فى أى من تخصصاتها

8. تمنح الجامعة الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا

9. بدأت الدراسة فى الجامعة فى سبتمبر 2022

10. تقدم الجامعة حالياً سلسلة من الدورات التدريبية للطلبة فى المصانع والشركات والفنادق والمطار وغيرها من الأماكن التى تبحث عن تخصصاتهم مستقبلاً

11. يشترط للقبول فى الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، أو خريجى المعاهد المتوسطة

12. يكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التى تحددها الجامعة

13. تشمل الاختبارات بالجامعة قياس مهارات اللغة الإنجليزية، واختبار لقياس مهارات الحاسب الآلى، واختبار للمعلومات العامة فى الرياضيات

14. يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية بهذا الاختبار