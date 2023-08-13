اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 11:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1677 مواطنا فى قافلة طبية بقرية دروة بمركز أشمون فى المنوفية

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:30 م
الكشف على 1677 مواطنا فى قافلة طبية بقرية دروة بمركز أشمون فى المنوفية القافلة الطبية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية دروة بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد،  تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                              
 
وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة ، (2) عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، رمد وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.
 
وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1677 مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 283 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل 144 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية،  كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .
 
من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .
 
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صحة المنوفية

قافله طبيه

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:12 ص

"مستقبل وطن" يطلق قافلة طبية مجانية فى قرية طناش بالوراق.. والكشف على 860 مواطنا

السبت، 12 أغسطس 2023 02:28 م

الكشف على 1481 حالة خلال قافلة طبية بقرية هوارة مركز مطاى ضمن "حياة كريمة"

السبت، 12 أغسطس 2023 02:11 م

"حياة كريمة" محافظة الغربية تطلق عدة فعاليات استعدادا للمرحلة الثانية.. فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادى بقرية ميت الليث.. قوافل طبية وبيطرية وورش تدريبية لأبناء القرية.. واختبارات فورية لمحو الأمية

السبت، 12 أغسطس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة