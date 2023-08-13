دراسة: تناول المشروبات السكرية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى النساء

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن النساء اللائي يستهلكن المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والوفاة بأمراض الكبد المزمنة، وشملت الدراسة التي قادها باحثون من مستشفى بريجهام بالولايات المتحدة، أكثر من 98 ألف امرأة بعد سن اليأس، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

ووجدت الدراسة أن 6.8% من النساء اللائي يستهلكن واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كان لديهن خطر أعلى بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد و68% لخطر الوفاة بأمراض الكبد المزمنة .

وقالت الدراسة إنه تمت مقارنة هذه البيانات مع أولئك الذين تناولوا أقل من ثلاثة مشروبات محلاة بالسكر شهريًا، أبلغت النساء المشاركات عن استهلاكهن المعتاد للمشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة (لا تشمل عصير الفاكهة)، ثم أبلغن عن استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً بعد ثلاث سنوات، تمت متابعتهم بمتوسط ​​يزيد عن 20 عامًا.

نظر الباحثون في حالات الإصابة بسرطان الكبد المبلغ عنها ذاتيًا والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة مثل التليف أو تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن ، والتي تم التحقق منها أيضًا من خلال السجلات الطبية أو الوفاة.

وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة ارتباط المخاطر هذا وتحديد سبب ظهور المشروبات السكرية لزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمراض.

قال Longgang Zhao ، المؤلف الأول للدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية : "إن هذه الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة".

أضاف : "النتائج التي توصلنا إليها ، إذا تأكدت ، قد تمهد الطريق لاستراتيجية الصحة العامة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد بناءً على بيانات من مجموعة كبيرة ومتنوعة جغرافيًا".