اعرف كيف يؤثر التهاب الكبد على المرأة الحامل والجنين

كتبت فاطمة خليل

الحامل والتهاب الكبد ​آثار التهاب الكبد A و E على الحمل ينتج التهاب الكبد غالبًا عن عدوى فيروسية، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن التهاب الكبد يمكن أن ينتج أيضًا عن عوامل أخرى مثل تعاطي الكحول والمخدرات، وأمراض المناعة الذاتية، وبعض الأدوية، أكثر أنواع التهاب الكبد الفيروسي شيوعًا هي التهاب الكبد A والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C، ولكن هناك أيضًا أنواع أخرى أقل شيوعًا مثل التهاب الكبد D والتهاب الكبد E. ويمكن أن تنتقل هذه الفيروسات من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الطعام والماء الملوثين وغير الآمنين، مشاركة الإبر أو من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، بحسب موقع هيلث شوت. يمكن الإصابة بالتهاب الكبد A و E من خلال الطعام والماء الملوثين. الظروف الصحية السيئة ، وتناول الطعام غير المطبوخ جيدًا، وعادات غسل اليدين السيئة، والفواكه والخضراوات النيئة إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، والمناطق الموبوءة، تجعل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يمكن أن ينقل الفيروس أيضًا التواجد على مقربة من مرضى التهاب الكبد A وE.

عادةً ما يكون التهاب الكبد A محدودًا ذاتيًا وليس له آثار طويلة المدى على الكبد. يتوفر لقاح مضاد لالتهاب الكبد الوبائي أ وينصح به جميع المرضى المعرضين لمخاطر عالية. ونادرًا ما يتطور إلى فشل كبدي حاد يتطلب زراعة الكبد. التهاب الكبد E هو الأكثر رعبا من الاثنين ويمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد السريع مع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 10-%. آثار التهاب الكبد B وD وC على الحمل يمكن الإصابة بالتهاب الكبد B وD وC عن طريق مشاركة الإبر، ونقل الدم، ومن الأم إلى طفلها الذي لم يولد بعد. يتعافى معظم المصابين بعدوى التهاب الكبد B ويصبحون سلبيين ولكن القليل منهم يستمرون في البقاء مدى الحياة ويمكنهم نقل العدوى إلى الطفل الذي لم يولد بعد أثناء الحمل. يتوفر لقاح Hep B، ويوصى بالتطعيم.



يعتمد خطر الانتقال على الحمل الفيروسي. يمكن إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات إذا كان الحمل الفيروسي مرتفعًا أو إذا كان مستضد التهاب الكبد B e إيجابيًا. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل مخاطر انتقال العدوى إلى الطفل. يُعطى الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالتهاب الكبد (ب) علاج التهاب الكبد الوبائي.