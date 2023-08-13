حياة كريمة بالأقصر.. العمل فى مشروعات الصرف بالقرى وإنهاء 9 مجمعات خدمية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تم العمل على وضع اللمسات النهائية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى إسنا لتسلمها من شركات المقاولات عقب الانتهاء من إنشائها، والتى تشمل ما يلي:- (مجمع الخدمات في قرية الشغب - مجمع الخدمات في قرية الدير - مجمع الخدمات في قرية الحلة - مجمع الخدمات في قرية الكيمان - مجمع الخدمات في قرية أصفون - مجمع الخدمات في قرية النجوع - مجمع الخدمات في قرية توماس - مجمع الخدمات في قرية النمسا - مجمع الخدمات في قرية كومير).

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم العمل فى مشروعات الصرف الصحى بقرية الحلة وتوابعها على مدار الساعة، كما يجري استمرار أعمال الصرف الصحي بالقرايا مجلس قروى النمسا، وكذلك يتم العمل على تركيب الكشافات بقرية توماس2، مؤكداً على إنه تم مؤخراً الإنتهاء من أعمال رصف طريق الرزقة وطريق طراد النيل حتي مكتب البريد بقرية النواصر، كما يتم إستمرار أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة، كما يتم تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطى.

وتم بالمدينة البدء في قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقي لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة.، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%.