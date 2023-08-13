حبس متهم بقتل مزارع بسبب خلافات الجوار بساقلتة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة، حبس أحمد . ر . أ 32 سنة 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب قيامه بإطلاق النار على مزارع آخر وطعه بسلاح أبيض من أبناء عمومته بناحية قرية العامية دائرة مركز شرطة ساقلته بسبب خلافات الجوار وخلافات عائلية من بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية ب سوهاج قد تمكنت من ضبط عامل متهم بقتل مزارع آخر أثناء تواجده بالزراعات بناحية قرية العوامية دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج عقب إطلاق النار عليه وطعنه بسلاح أبيض بالرقبة.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات العثور على جثة محمد . س . ع 47 سنة داخل الزراعات جثة هامدة مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيمن وجرح طعنى بالرقبة تم نقله للمستشفى إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه باستقبال المستشفى.

توصلت الحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد . ر . أ 32 سنة حيث قام المتهم بعقد النية والعز واعد العدة وتربص بالمجنى وقام بإطلاق النار عليه أثناء تواجده بالزراعات مستخدما في ذلك بندقية الية مما نتج عنه إصابة بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وعقب ذلك قام بطعنه بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته بجرح طعنى بالرقبة ، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابه للواقعة وعلل سبب ذلك لوجود خلافات الجيرة بنيهما وخلافات عائلية ، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.