السجن 3 سنوات لعامل لحيازته كمية من المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش، كما تم ضبط سلاح بحوزته وذخائر، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.