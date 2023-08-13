حاتم عبدالغفار رئيسا للغرفة التجارية بكفر الشيخ بالتزكية لمدة 4 سنوات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بكفرالشيخ، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية، لانتخاب هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة، ونائبيه، والسكرتير العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

بناء على الدعوة الموجهة من الغرفة للاعضاء الفائزين بالانتخابات والمعينين للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الغرفة، وعقدت جلسة الإجراءات برئاسة اكبر الاعضاء سنا، الدكتور علاء حسن وسكرتارية أصغر الأ عضاء سنا، عبدالله شمس الدين.

وجاء تشكيل هيئة المكتب بالتزكية حيث تم إعادة انتخاب المهندس حاتم عبدالغفار، رئيسا للغرفة، ومحمد الجراحى، نائبا أول وعلاء جعفر، نائبا ثانيا، وفؤاد عمرو، سكرتير عام للغرفة، والمحاسب أسامة عتمان، أمينا للصندوق، ومحمد صلاح دشيشة، أمين الصندوق المساعد .

وأعضاء مجلس الإدارة حجازى الشراكى، كيميائى عبدالعال يوسف سليمه، والدكتور علاء ريحان، والدكتور علاء حسن، وعبدالسميع الأتربى، وعلاء صالح، وعبد الله شمس الدين، وأحمد يوسف حجازى، وحسام مصطفى السعدني.