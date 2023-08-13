اليوم السابع
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"الغرفة التجارية" بالإسكندرية تعقد الجلسة الإجرائية لتشكيل هيئة المكتب

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:51 م
"الغرفة التجارية" بالإسكندرية تعقد الجلسة الإجرائية لتشكيل هيئة المكتب جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.
 
وجاء تشكيل هيئة المكتب، كالآتي:
رئيس الغرفة:  أحمد الوكيل.
النائب الأول: أحمد حسن.
النائب الثاني:  أحمد صقر.
السكرتير العام:  عمرو مصيلحي.
أمين الصندوق: الدكتور ياسر المناويشي.
أمين الصندوق المساعد: المهندس شريف بقطر.
ممثل غرفة الإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: الدكتور كرم كردي.
 
وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، قد نظمت ورشة عمل تحت عنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين الجمارك".
 
وخلال الورشة تم مناقشة منظومة الفاتورة الإلكترونية وآليات الربط بينها وبين منظومة الجمارك من خلال "نافذة"، وتوجيه المستوردين والمصدرين لسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وسرعة التكويد للأصناف المستوردة والمصدرة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن جميع الشركات ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
 
وتم التطرق إلى آليات إصدار التراخيص بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وشرح التعليمات الفنية والتنظيمية، كما تم الرد على استفسارات الحضور كافة.
 
 
 
 
 
 

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