السيطرة على حريق بمخزن للأعشاب الطبية والعطرية فى الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب فى مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواى، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو بمركز أبشواى وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الاسعاف إلى مكان الحريق وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.