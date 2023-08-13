اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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السيطرة على حريق بمخزن للأعشاب الطبية والعطرية فى الفيوم

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:11 م
السيطرة على حريق بمخزن للأعشاب الطبية والعطرية فى الفيوم حريق - صورة أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب فى مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواى، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو بمركز أبشواى وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الاسعاف إلى مكان الحريق وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

الحريق (1)
الحريق 

الحريق (2)
الحريق 

الحريق (3)
الحريق
 

الحماية المدنية بالفيوم

النباتات الطبية والعطرية

الفيوم

محافظة الفيوم



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