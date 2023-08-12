اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 09:37 م
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النيابة تباشر التحقيق فى واقعة حريق غية حمام أعلى سطح عقار بالسيدة زينب

السبت، 12 أغسطس 2023 08:15 م
النيابة تباشر التحقيق فى واقعة حريق غية حمام أعلى سطح عقار بالسيدة زينب حريق غية حمام
كتب سليم على

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تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق فى نشوب حريق هائل فى غية حمام أعلى سطح عقار أصابب المواطنين بالذعر بدائرة القسم، وإجراء معاينة لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.
 
نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق مخلفات امتد الي غية حمام أعلى سطح عقار في منطقة السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى عقار في السيدة زينب، وتم الدفع بسيارتين وسلم هيدروليكى لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

حريق مخلفات

السيدة زينب

امن القاهرة



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