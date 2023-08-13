إنشاء 13 تجمعا زراعيا بشمال سيناء فى خطة التنمية لعام 2023/24.. التفاصيل

كتبت إيمان علي

حرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24، التى بدأ تطبيقها منذ أول يوليو، على إحداث طفرة في محافظات بعينها، لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة فى الخطة.

وتحظى سيناء باهتمام بالغ من الحكومة، حيث تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2024 /2023 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9مليار جنيه)، لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات والإسكان، منها استكمال تطوير مدينة العريش وتنفيذ 17 مشروعا تنمويا وتطوير المناطق العشوائية وإحلال وتجديد محطات مياه الشرب ومد الخدمة للمناطق المحرومة وتطوير المنشآت الشبابية وتجديد المساجد ومد خدمة الصرف الصحى واستكمال شبكة الصرف وإنشاء 13 تجمعا زراعيا.

وفى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، تشمل استكمال إنشاء 13 تجمعًا زراعيا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية واستكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141,995 ألف فدان.

واستكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ، وشبكة المواسير لري مأخذ رقم 16 زمام 14505 فدان، واستكمال أعمال (التغذية الكهربائية - المحطات بالمشروع - منظومة الطاقة الشمسية)، بهدف التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة، واستكمال تأهيل منشآت الري والبوابات والبدالات على مجارى الري والصرف.

وأيضا استكمال إنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 6300 فدان ، ورصف جسور الترع وخلافه، بهدف رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف، وتضمنت قائمة المشروعات في مجال الصرف الصحي، مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.