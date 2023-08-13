اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:13 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة انقلاب سيارة ملاكى-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
 
تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الاوسط أمام الغابه الشجرية.
 
على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من محمود عبده محروس 32 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، زياد حسام عبد التواب 16 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، مختار إمام حسن 24 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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