اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 10:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالقصاصين فى الإسماعيلية

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:51 ص
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالقصاصين فى الإسماعيلية حادث سيارة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على طريق وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.
 
 
 

الاسماعيلية

انقلاب سيارة

وصلة الدواويس

امن الاسماعيلية

اسعاف الاسماعيلية

مجمع الإسماعيلية الطبي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة