إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على طريق وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.