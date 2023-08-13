اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إجلاء أكثر من ألفى شخص بسبب الفيضانات فى الشرق الأقصى الروسى

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:59 ص
إجلاء أكثر من ألفى شخص بسبب الفيضانات فى الشرق الأقصى الروسى فيضانات - صورة أرشيفية
وكالات

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فادت وزارة حالات الطوارئ في بيان لها عبر "تلجرام" اليوم الأحد بإجلاء أكثر من ألفي شخص بينهم 405 أطفال في المناطق المتضررة من الفيضانات في أقليم بريمورسك بالشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان أن 4368 مبنى سكنيا و5654 قطعة أرض شخصية و43 جزءا من الطرق لا تزال مغمورة بالمياه في المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أصبحت 28 بلدة محاصرة بالمياه وأنشأت السلطات معابر مائية باستخدام القوارب للوصول إليها.

ولا تزال الكهرباء مقطوعة كليا أو جزئيا عن 13 بلدة وقرية في الإقليم بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة جراء الفيضانات.

ووفقا لوزارة الطوارئ، فقد أقيم 13 مركز إيواء مؤقتا في المنطقة، تحتضن 550 شخصا بينهم أكثر من 160 طفلا. ويعمل ما مجموعه 653 من رجال الطوارئ و205 قطع من المعدات على آزالة آثار الفيضانات.

وكان إعصار "خانون" ضرب بريمورسك في وقت سابق هذا الأسبوع، والأمطار الأشد غزارة شهدتها مدينة أوسوريسك والمناطق الغربية من الإقليم. وذكرت السلطات أن 65 بلدة في الإقليم تضررت جراء الإعصار، وأعلنت حالة الطوارئ في 9 منها.

 


فيضانات

أقليم بريمورسك

روسيا

الأمطار



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