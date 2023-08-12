945 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بقرية منزل حيان مركز ههيا بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منزل حيان مركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي 945 حالة من أهالى القرية، فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بالشرقية.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي 825 حالة في 14 تخصصا طبيا هى:( الباطنة، المتوطنة، الروماتيزم، العظام، القلب، الصدر، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، طب الأسرة، المخ والأعصاب، الجلدية، المسالك، الجراحة)، بالإضافة إلى 120 حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغظ مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية، والدكتزرة أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الوقاية من الأمراض الشائعة فى المجتمع و طرق العلاج، وقامت مديرية الصحة بتوفير سيارة تنظيم الأسرة، والتى قام الأطباء المرافقين بالكشف على الحالات و تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بفحص بعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لها ، كما قامت كلية الزراعة بتقديم ندوة عن الزيوت النباتية والفائدة منها والأضرار من سوء استخدامها والطرق الصحيحة لحفظ الأطعمة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامه عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عقد شركة مياه الشرب ندوة توعوية عن طرق الحفاظ على المياة، من خلال حوار ونقاش مفتوح حول موضوع الندوة والرد على كافة استفسارات الحضور.

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن تصنيع العطور ومعطرات المنازل، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال عنان عميد الكلية، والدكتور أيمن ابو الفتوح وكيل الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل حول طرق صناعة الصابون فى المنازل، وذلك تحت رعاية د هانى حلمى عميد الكلية، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافله أ.محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.