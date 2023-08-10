أعراض فرط الكالسيوم في الدم منها الصداع وألم البطن.. اعرف الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

أعراض فرط كالسيوم الدم ارتفاع أو فرط نسبة الكالسيوم في الدم يعني وجود كمية عالية من الكالسيوم في الدم، هذا العنصر الغذائي المهم للحفاظ علي صحة العضلات والعظام وخلايا الجسم، ولكن عند ارتفاع نسبته يمكن أن يضعف العظام، ويتسبب في حدوث بعض المشكلات الصحية والمضاعفات في وظائف الدماغ والقلب. ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "facty"، والذي وضح خلاله أن هناك العديد من أعراض فرط كالسيوم بالدم، ومنها:

-الصداع .

-التعب.

-الرغبة في الغثيان.

-الإصابة بالإمساك .

-القيء .

-انخفاض الشهية.

-آلام البطن .

-تشنجات العضلات.

-آلام العظام .

- العطش .

-كثرة التبول.

-الاكتئاب .

-فقدان الذاكرة.

-ويمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى الإغماء وخفقان القلب.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من المضاعفات التي يصاب بها الشخص عند الإصابة بفرط الكالسيوم في الدم، وخاصة عندما يحتوي البول على نسبة عالية منه يزداد فرص الإصابة بحصوات الكلي وعدم قدرتها على التخلص من السموم في الجسم يؤدي إلي الإصابة بالفشل الكلوي.

ومن ضمن المضاعفات أيضا عدم انتظام ضربات القلب ، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام ، والخرف والغيبوبة التي تهدد الحياة.

وأضاف التقرير، أن النساء بعد سن الـ50 هن الأكثر عرضة للإصابة بفرط الكالسيوم في الجسم، فإذا كنت تعانين من ظهور بعض الأعراض مثل التعب والقيء وضعف العضلات وآلام البطن وزيادة العطش وكثرة التبول ، يجب عليك الذهاب فورا للطبيب.

من ضمن أسباب الإصابة بفرط الكالسيوم الدم، التعرض لفرط نشاط الغدة الجار درقية هو السبب الأكثر شيوعًا ، وقد تؤدي أمراض الرئة مثل السل إلى زيادة مستوى فيتامين د في الدم ويتسبب في امتصاص الجسم المزيد من الكالسيوم وترتفع أيضًا المستويات في الدم.

وأيضا يعد تناول الكثير من فيتامين د أو الكالسيوم في شكل مكمل غذائي يتسبب في فرط كالسيوم بالدم ، وأيضا يمكن أن تؤدي بعض الأدوية وسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطانات الدم إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، و يؤدي الجفاف إلى حالات خفيفة.