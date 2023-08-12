هل يؤدى تناول المانجو لمضاعفات أثناء الحمل؟

كتبت فاطمة خليل

هل هناك آثار جانبية لتناول المانجو أثناء الحمل؟ المانجو هي إحدى الفاكهة المثيرة للجدل التي يختلف الكثيرون حول تناولها خلال الحمل، لكنها غنية بعدد من العناصر الغذائية، وبحسب الخبراء فإن تناول المانجو آمن أثناء الحمل لكن باعتدال، حيث إن تناول المانجو يمكن أن يكون مفيدًا للنساء الحوامل لأنها غنية بالحديد وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك كل هذه العناصر الغذائية الدقيقة والفيتامينات ضرورية للمرأة الحامل. المانجو غني أيضًا بالألياف، ما يساعد على منع الإمساك، كما أنها مصدر جيد للطاقة ومضادات الأكسدة ، بحسب موقع هيلث شوت. قد لا يكون تناول المانجو هو الخيار الأفضل للنساء الحوامل المصابات بسكري الحمل لانها تحتوى على نسبة عالية من السكر. ثانيًا، يحتاج الانسان إلى توخي الحذر أثناء شراء المانجو من السوق لأنه قد يحتوي على مواد كيميائية تجعل المانجو ينضج بشكل أسرع. من المهم تجنب استهلاك المانجو الناضج صناعياً بمواد كيميائية مثل كربيد الكالسيوم (كربيد الكالسيوم محظور بموجب معايير ولوائح الغذاء والسلامة، 2011). إذا تناولت المرأة الحامل الفاكهة ، وخاصة المانجو الناضجة بكربيد الكالسيوم، يمكن أن تكون ضارة لك وللجنين.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة لتناول مثل هذه الفاكهة مشاكل في المعدة والنعاس وتقرحات الفم وخدر في اليدين والقدمين. تجنب المانجو التي تبدو صحيحة من الخارج ولكن الداخل قاسي أو نيء. من المهم أن تغسل الثمار جيدًا وأن تغسل يديك أثناء تناول هذه المانجو ولا تأكل القشر. وتوصي بتقشير المانجو قبل الأكل.

وافضل حل هو الاعتدال، حيث يجب تناول حبة مانجو واحدة في اليوم وتجنب الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.