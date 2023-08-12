ننشر مواقيت الصلاة السبت 12/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:05
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:13 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:39
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:39
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:26 م
وقت صلاة العشاء 8:47 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:47
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