ننشر مواقيت الصلاة السبت 12/8/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:05

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:13 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:39

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:26 م

وقت صلاة العشاء 8:47 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:47