ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 11/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 م
موعد صلاة العصر 37: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:06 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 1:05 م
موعد صلاة العصر 4:44 م
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:14 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:04 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
وقت صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:27 م
وقت صلاة العشاء 8:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 23: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:48 م
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