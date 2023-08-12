مياه الشرب بالجيزة: عودة المياه تدريجياً لمناطق الدقى والمهندسين

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم من أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان.

وأوضحت، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد إنهاء أعمال التحويل؛ لتصل المياه تدريجياً لمناطق: "شارع السودان ابتداء من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، شارع سوريا ومتفرعاته، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، شارع العراق، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض، شارع عدن، شارع دمشق".

يُذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب، تمركزت بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه حتى تم الانتهاء من أعمال التحويل، وإعادة ضخ المياه لتلك المناطق.