مضادات حيوية طبيعية من مطبخك هتقوى مناعتك أبرزها السبانخ

كتبت فاطمة ياسر

عند التعرض لتقلبات شديدة في الطقس، يوم مائل للحر وآخر يوجد به برودة، يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، لأنه يؤثر علي جهازك المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك التعرف على أبرز المضادات الحيوية الطبيعية المتوفر في منزلك ومطبخ لدعم جهازك المناعي، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth"، ومنها:

- الزنجبيل

يعد هو الجوكر الخاص بالمناعة، ولذا عليك تناول هذا المشروب السحري الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ويقلل فرص الإصابة بالفيروسات المختلفة.

-البصل

مصدر غني لمركبات الكبريت العلاجية بالإضافة إلى احتوائها على مركبات الفلافونويد التي لها تأثيرات مذهلة من المضادات الحيوية.

-العسل

العسل مفيد لمحاربة مسببات الأمراض، حيث له خصائص مذهلة من المضادات الحيوية ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، حتى أنه يمكن أن يمنع العديد من مسببات الأمراض المقاومة للأدوية.

- الثوم

يعتبر مضاد حيوي طبيعي، فهو يحتوي علي مضادات الأكسدة ومضادات للفيروسات والفطريات والميكروبات، ولذا ينصح بالطهي بهذا المضاد الحيوي الطبيعي، وأيضا يمكنك تناول فص منه يوميا، وذلك للحصول علي فوائده الصحية.

- الجريب فروت

من الفواكه الحمضية التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا تناوله لها يقلل من الإصابة بالبكتريا والفيروسات.

-السبانخ

من الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيتامين سي وعنصر الحديد المهم للجسم، ولذا فتناولها يساهم بشكل كبير في تقوية تنشيط الجهاز المناعي في الجسم.

-الشاي الأخضر

يعد من الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك تناول كوبا منه يوميا.