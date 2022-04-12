المضادات الحيوية الطبيعية.. تخلص من الالتهابات البكتيرية بهذه الأطعمة

كتبت - ميرفت رشاد

تستخدم المضادات الحيوية بشكل شائع في علاج الالتهابات البكتيرية، ولكن بسبب سوء الاستخدام والاستخدام غير الصحيح ، أصبحت العديد من البكتيريا اليوم مقاومة لهذه الأدوية، تأتي العديد من المضادات الحيوية أيضًا مع آثار جانبية يمكن أن تلحق الضرر أحيانًا بأعضاء مثل الكبد والكلى ، يبحث الكثير من الأشخاص اليوم عن بدائل طبيعية لهذه الأدوية ، هناك العديد من العلاجات المنزلية والأطعمة التي تعمل كمضادات حيوية طبيعية ، بدلاً من تناول الأدوية ، يمكنك محاولة إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي لتكون في مأمن من العديد من الالتهابات البكتيرية، وفقا لما نشره موقع " thehealthsite".

إليك بعض العلاجات المنزلية التي تعمل كمضادات حيوية طبيعية:

الزنجبيل

هذا واحد من أفضل الأطعمة المضادة للبكتيريا والالتهابات التي يمكنك العثور عليها، يحتوي على جينجيرول ، شوجول ، وزينجرون بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد القوية ذات الخصائص المضادة للميكروبات، يمكن أن يساعدك على محاربة العديد من سلالات البكتيريا بشكل فعال.

أفضل طريقة للحصول عليه هي الخام، يمكنك مضغه بعد وجبات الطعام كمعطر للفم، ابشر بعضًا منها على السلطات والشوربات، يمكنك أيضًا إضافة بعض إلى فنجان الشاي الخاص بك في الصباح.

البصل

مصدر غني لمركبات الكبريت العلاجية المسماة cysteine ​​sulphoxides بالإضافة إلى احتوائها على مركبات الفلافونويد التي لها تأثيرات مذهلة من المضادات الحيوية.

الثوم

يحتوي هذا على الأليسين ، الذي يمكنه محاربة العديد من سلالات البكتيريا بشكل فعال، لكن اعتدال في هذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف استشارة الطبيب قبل الإصابة بهذا الدواء وهو غير مخصص للأطفال ، يمكن أن يقتل الثوم مسببات الأمراض المسؤولة عن الالتهابات الشائعة وكذلك النادرة، لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ومن الأفضل استهلاكها نيئة.

عسل مانوكا

كل العسل مفيد لمحاربة مسببات الأمراض، لكن عسل مانوكا أقوى من الأصناف الأخرى، هذا العسل موطنه نيوزيلندا، له خصائص مذهلة من المضادات الحيوية ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، ولكن لا يجب إعطاؤه للرضع، حتى أنه يمكن أن يمنع العديد من مسببات الأمراض المقاومة للأدوية.