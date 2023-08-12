مسئول بريطاني: تأثير الذكاء الاصطناعى أكبر من الثورة الصناعية

كتبت رباب فتحى

قال أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني إن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات هائلة لتسريع الإنتاجية وأداء جوانب مملة للوظائف ، لكنه يشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا للديمقراطيات، وسيكون له تأثير أكبر على بريطانيا من الثورة الصناعية.

وقال دودن في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية: "هذه ثورة شاملة قادمة. سيغير تقريبًا جميع عناصر الحياة تقريبًا خلال السنوات القادمة ، بل وحتى خلال أشهر ، في بعض الحالات. إنها أسرع بكثير من الثورات الأخرى التي شهدناها وأكثر اتساعًا ، سواء كان ذلك اختراع محرك الاحتراق الداخلي أو الثورة الصناعية."

وأوضحت الصحيفة أن طلبات اللجوء التي تعالجها وزارة الداخلية تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي ، ويمكن حتى استخدامها في تقليل الأعمال الورقية. وقال دودن إن تبسيط العمل هذا سيسمح باتخاذ الحكومات للقرارات بشكل أسرع في المستقبل.

وأضاف "الشيء الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي حاليًا بشكل جيد ، فهو يأخذ كميات هائلة من المعلومات من مجموعات البيانات في أماكن مختلفة ويمكّنك من الوصول إلى نقطة يمكنك فيها اتخاذ القرارات."

وبينما أقر بأن نمو الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إعادة هيكلة كبيرة للاقتصاد ، فقد شبه دودن التغيير باختراع السيارة. وأضاف: "لدينا سوق عمل شديد الضيق ومهمة الحكومة هي التأكد من أن الناس يمكن أن ينتقلوا. في النهاية ، يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على القيام بالأجزاء المملة من الوظائف ، بحيث يمكن للبشر التركيز على الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام."

ومع ذلك، قال دودن أيضًا إنه يمكن للإرهابيين تسخير الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق المعرفة حول المواد الخطرة أو إجراء عمليات قرصنة واسعة النطاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر تفاصيل أكثر من 10 آلاف ضابط وموظف في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية على الإنترنت لعدد من الساعات يوم الثلاثاء، في أعقاب "انتهاك البيانات على نطاق صناعي".