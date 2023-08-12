مديرية العمل بالشرقية تستجيب لـ2 من ذوى الهمم وتوفر لهما فرصتى عمل

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الشرقية عدداً من الشباب من ذوي الهمم لتلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأعلنت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أحمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية أشار فيه إلى أنه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 5 من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير عدد 2 فرصة عمل لشقيقين من ذوي الهمم: خالد ودينا جمال أبوالفتوح من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، على أن يتم استلامهم العمل الأسبوع الجاري بإحدى الشركات.

وأضاف وكيل المديرية انه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لتلك الفئة خلال الفترة السابقة للتأكد من التزام المنشآت بتادية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية..

من ناحية أخرى، تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني الذي تستفيد منه 21 فتاة في مجال ريادة الأعمال ، وذلك بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة..

وأكد محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء في تقريره للوزارة، أن الدورة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الخد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..

ونوه مدير المديرية الي دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب و تأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير و إعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية للدولة المصرية..حاضر بالدورة طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور مدير المديرية ، ومجدي بدر مدير المركز، وصابرين صبحي المشرف علي الدورة، كما جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين في نهاية الدورة تقديراً لهم على جهودهم داخل البرنامج ومشاركتهم الفعالة.