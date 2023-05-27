"القوى العاملة": تسليم عقود عمل لذوى همم بالبحر الأحمر.. التفاصيل

كتبت آية دعبس

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر عقود عمل لعدد 12 من ذوى الهمم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من ذوى الهمم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية حول الاستمرار في خطط دمج تلك الفئة وتدريبها وتشغيلها.

وأكد هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره للوزارة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة لمتابعة فرص العمل التى يتم توفيرها لذوى الهمم، والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم ، حيث وجه محمد جمال مدير مكتب مرسي علم باستقبال ذوى الهمم وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم ، تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية فى خدمة تلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشىأة القطاع الخاص والاستثمارى ومتابعة ذلك من خلال الاجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تواجدهم داخل أماكن العمل والتمتع بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون، ومشيراً إلى أنه لا يوجد لدى المديرية أى قوائم انتظار او مسجلين من تلك الفئة ويتم تعيينهم بشكل مستمر داخل المنشآت.

ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر لقاءً مع النقابات العمالية بمحافظتي قنا والأقصر، بمقر المديرية بالأقصر بحضور سيد حامد رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا، وعبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد ، وأحمد حسين محمد رئيس اللجنة للعاملين بالوزارة لمديريتي قنا والأقصر، ورؤساء اللجان النقابية وممثليها ، وذلك في إطار جهود المديرية لتعزير علاقات العمل والحوار الإجتماعى مع اطراف منظومة العمل والإطمئنان على تنفيذ أحكام قانون العمل وتوفير حقوقه والوفاء بواجباته على كلاً من طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن.

وأوضح هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى دور وزارة القوي العاملة متمثلة في المديرية وما تقوم به من إنجازات تواكب عالم الرقمنة والتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2023، وأهمية دور النقابات والعمل من خلال خطة مشتركة لتحديد التزامات طرفي العملية الانتاجية ، من عمال وأصحاب أعمال ، والحرص على تعزيز علاقات العمل ودورها في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بجميع قطاعات العمل المختلفة.

وأضاف مدير المديرية أهمية نشر التوعية والتثقيف وتطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل الحفاظ على سلامة العامل والأفراد ومؤسسات الدولة ، ومنوهاً إلى دور مفتشي العمل ومكاتب علاقات العمل ومكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة للتدريب عليها لمواكبة متطلبات سوق العمل ، كما تم مناقشة بعض اقتراحات الحضور المطروحة في اللقاء أهمها الاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص العمل نسبة (5%) لهم وزيادة ندوات التوعية لضمان التواصل الدائم بين كافة الأطراف لتيسير المهام كما اثنى رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا علي الدور والخدمات التي تقدمها الوزارة للمديرية للمواطنين من ابناء المحافظة.

فيما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بشأن تنظيم إجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالاسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع أبوابه الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل اماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم خلال اللقاء استعراض دور القوى العاملة في ترشيح ذوى الهمم بمختلف اعاقاتهم واختيارهم لكل مصنع حسب طلب المصنع لنوع الاعاقة ، وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة الغير شرعية داخل البلاد و توعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف ، كما تم مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشىت لحمايتها وحماية العاملين بها.