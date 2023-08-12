محافظ بني سويف: أكثر من 135 مليون جنيه مساهمات من المجتمع المدني لتحسين الخدمات

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن المجتمع المدنى شريك فاعل ومحورى فى خطة المحافظة التنموية، مشيرا إلى الدور الحيوى للمشاركة المجتمعية فى دعم جهود المحافظة التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وكذا تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن بنى سويف كانت سباقة فى تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلى، والذى توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن السويفى، وفق رؤية تنموية وخدمية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه نهى محمد مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة بالمحافظة، لاستعراض تقرير الربع الثانى من العام الحالى لعدد 10جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى (أبريل، مايو، يونيو 2023) الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدنى، والتى زادت عن 135 مليون جنيها، واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية فى مجال البنية التحتيتة والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، والتى تمثلت فى قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحى وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.