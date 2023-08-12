اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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غرق مركب مهاجرين يحمل 20 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل قابس

السبت، 12 أغسطس 2023 01:02 م
غرق مركب مهاجرين يحمل 20 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل قابس مهاجرين
وكالات

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أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، غرق مركب قبالة ساحل قابس يقل ما لا يقل عن 20 مهاجرا تونسيا، وتم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع  وشاب عمره 20 سنة.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

ولفتت إلى أنه تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح بحث عدلي في الموضوع، كما أن الموضوع محل متابعة.

 


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