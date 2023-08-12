طلاب ذكاء اصطناعى كفر الشيخ يخترعون روبوتًا لنقل الأوراق داخل الحرم الجامعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المشروعات التي يخترعها طلاب كلية الذكاء الاصطناعي ومن بين تلك المخترعات تصميم وتطوير روبوت توصيل يستخدم في الحرم الجامعي، لتسهيل عملية توصيل الأوراق والمستندات بين المباني المختلفة في الجامعة.

شارك في المشروع 11 طالبا من طلاب كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد عبده قاسم، الأستاذ بكلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، وفريق العمل، محمد عبد التواب محمد الغباري، وشريف محمد محمد أبوالفتوح محمد شريف، وأحمد رجب إبراهيم عبدالفتاح الشناوي، وهشام الحسيني محمد عبدالرحمن، وحنين محمد كمال محمد، وعلاء الدين جمال عباس عبدالحميد، وسعد سلامة فتحي غازي، وأحمد محمد السيد شعبان، وبلال ضياء كمال السيد، وشادي محمد عبد المولي، وهاجر أشرف عبدالله.

قال أحمد رجب إبراهيم الشناوي، بكلية الذكاء الاصطناعي، فكرنا في مشروع يخدم الحرم الجامعي، يتم تنفيذه، في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، يهدف إلى تصميم وتطوير روبوت توصيل يستخدم في الحرم الجامعي، والهدف الرئيسي للروبوت هو تسهيل عملية توصيل الأوراق والمستندات بين المباني المختلفة في الجامعة.

وأضاف الشناوي، يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام ROS (Robot Operating System) لتحقيق التوصيل التلقائي ويتم تشغيل الروبوت بواسطة تطبيق ويب مخصص تم تطويره أيضًا كجزء من المشروع، ويستخدم المشروع نموذجين رئيسيين لتحقيق أهدافه، أولًا، يتم استخدام نموذج التعلم الآلي (Machine Learning Model) لتحديد الموقع المثلى، لوقوف الروبوت استنادًا إلى خريطة المنطقة والعوامل المحيطة، ويقوم النموذج بتجميع البيانات وتحليلها لتحديد أماكن الوقوف المناسبة للروبوت بناءً على تجربة سابقة ومتغيرات مثل المسافة والعرض الشوارع وحركة المرور.

وأضاف شريف محمد محمد أبوالفتوح، كما يتم استخدام نموذج الرؤية الحاسوبية (Computer Vision Model) لقراءة العلامات والإشارات على الطرق مثل الانعطاف يمينًا والانعطاف يسارًا والتوقف وعلامة المشاة، ويساعد هذا النموذج الروبوت على تحسين أدائه واتخاذ القرارات الصحيحة أثناء التنقل في الحرم الجامعي.

وأكدت حنين محمد كمال محمد للريبوت فوائد عديدة ويوفر إمكانية استفادة واسعة في بيئة الحرم الجامعي، ومن بين هذه الفوائد يقدم مشروع RoboDovo، منها توفير الوقت والجهد، ويساعد الروبوت في تسهيل عملية توصيل الأوراق والمستندات بين المباني المختلفة في الجامعة، مما يوفر الوقت والجهد للطلاب والموظفين.

وأضافت هاجر أشرف عبدالله، كما يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الاستجابة بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل نماذج التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية، يتمكن الروبوت من اتخاذ قرارات ذكية والتنقل بشكل سلس في الحرم الجامعي، مما يحسن كفاءة الاستجابة ويقلل من الأخطاء، ولتحسين تجربة المستخدم، ويمكن للطلاب والموظفين في الجامعة الاستفادة من خدمات التوصيل السريعة والموثوقة التي يقدمها الروبوت، مما يحسن تجربة المستخدم ويسهم في تحسين الحياة اليومية في الحرم الجامعي.

وأكد علاء الدين جمال عباس عبدالحميد، أنه يمكن استخدام الروبوت في جمع ونقل النفايات أو مواد إعادة التدوير بين المناطق المختلفة في الجامعة، مما يقلل من الاعتماد على العمالة البشرية ويعزز الممارسات المستدامة، كما يمكن استخدام الروبوت في نقل المعدات أو اللوازم للفعاليات في الجامعة، مما يجعل إعداد الفعاليات وإزالتها أكثر كفاءة.

نظام تشغيل ROS: يعتمد المشروع على نظام ROS (Robot Operating System) الذي يوفر بنية قوية ومرنة لتطوير التطبيقات وتشغيل الروبوتات. هذا يساهم في تحسين أداء الروبوت وتمكينه من العمل بشكل فعال وموثوق.



طلاب ذكاء اصطناعي كفر الشيخ يخترعون ريبوت لنقل المستندات والأوراق داخل الحرم الجامعي



فريق العمل من كلية الذكاء الاصطناعي