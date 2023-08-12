ضبط سيارة نقل محملة بـ27 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط سيارة نقل محملة بـ27 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز قطور، وتم مصادرة المضبوطات وتسليم السيارة للشرطة، كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المخالفات التموينية.
ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين بقيام أحد متعهدي الدقيق بنقل الدقيق المدعم الذي يقوم بتجميعه من المخابز أثناء توصيل الدقيق لهم بتجميعه على سيارته والدخول أمام منزله بعيدًا عن اعين الرقابة ونقله عن طريق سائق يستخدم سيارة خاصة نصف نقل لتجميع وتهريب الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية.
وتشكلت حملة مكبرة من مفتشين التموين بالمديرية، وتم ضبط سيارة محمله بالدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء محملة بـ27 جوال دقيق، تم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة للشرطة.
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