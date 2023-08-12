سقوط عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة.. والنيابة تقرر حبسه

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شخص لاتهامه بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم أحمد موسى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قيام شخص بترويج الأقراص والعقاقير والأمبولات المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأقراص منشطة، متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن النقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي، والنقيب كريم عبيدة، معاونو رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته 5424 أقراصا وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و150 أمبولا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية، و160 قرصا منشطا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.