اليوم السابع
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رئيس شعبة الدواء: علينا شراء الأدوية من صيدليات نثق بها

السبت، 12 أغسطس 2023 09:42 م
رئيس شعبة الدواء: علينا شراء الأدوية من صيدليات نثق بها على عوف
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور على عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، عن الدواء المغشوش قائلا:" الدواء المغشوش ظاهرة عالمية وتجدها فى أوروبا وأمريكا أيضا، وما يتم ضبطه فى الأسواق هو نشاط هيئة الدواء والتفتيش الصيدلى، كما أن الشركات أصحاب المنتجات عندما تتتبع أدويتها فى السوق تبلغ الجهات المسئولة.
 
وأضاف على عوف خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أنه ممكن أن تجد مادة ضارة بالصحة فى الدواء المغشوش، فهو مصنوع فى مكان ومصدر غير معلوم وتم تصنيعها فى بيئة غير صالحة لتصنيع الدواء، وبالتالى يجب ضبطها فى مكانها.
 
وأكد على عوف، أنه لابد من الوعى وسحب هذه المنتجات، ولذا فإن هيئة الدواء هى من تستطيع تحديد الدواء المغشوش وكذلك الشركة المنتجة، كما أن هيئة الدواء تقوم بتوعية المرضى والصيادلة ولابد من شراء الدواء من صيدليات نثق فيها والأماكن الرسمية المعتمدة من هيئة الدواء.
 
 
 

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مساء DMC



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