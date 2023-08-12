اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 02:43 م
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تشميع 16 محلا تجاريا فى حملة للتراخيص بحى ثالث الإسماعيلية

السبت، 12 أغسطس 2023 02:27 م
تشميع 16 محلا تجاريا فى حملة للتراخيص بحى ثالث الإسماعيلية جانب من تشميع المحال المخالفة
الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

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وجه اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، ومراجعة تراخيص المحال التجارية وفقًا للمنظومة الحديثة. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق مختلفة بالحي منها، منطقة شارع فؤاد عزيز غالي، شارع صبري مبدى، ومنطقة السابعة. 
 
وأسفرت الحملة عن تشميع 16 محل تجاري، وذلك  للإدارة بدون ترخيص، و5 شقق سكنية تم تحويلهم لمكاتب تجارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

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