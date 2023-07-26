حملة بحيِّ ثان الإسماعيلية لرفع الإشغالات وغلق المنشآت المخالفة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، ومتابعة المنشآت التجارية، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نُفذت اليوم حملة مكبرة بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع محل تجاري، و19حالة إشغال بشارع العشريني منطقة حي السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.