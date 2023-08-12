تحرير 124 محضرا تموينيا خلال حملات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية اليوم السبت، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎أسفرت الحملة عن ضبط 250 علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أنبوبة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتم تحرير 124 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 28 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع أزيد من السعر، و 37 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرى سلع مجهولة المصدر، و5 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و23 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.