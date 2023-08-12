اليوم السابع
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العثور على جثة مجهولة الهوية داخل حديقة بمحافظة الإسماعيلية

السبت، 12 أغسطس 2023 01:34 ص
العثور على جثة مجهولة الهوية داخل حديقة بمحافظة الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية علي جثة لمتوفي داخل حديقة الطائف خلف نقابة التطبيقيين بنطاق قسم ثالث الإسماعيلية تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور علي جثة متوفى، وفاة حديثة، مجهول الهوية، داخل حديقة خلف نقابة التطبيقيين بشارع شبين الكوم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان البلاغ.
 
تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.  وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

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