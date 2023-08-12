بمشاركة محلية ودولية.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة اليوم

كتبت - مرام محمد

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمنى، اليوم السبت، معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بأحد الفنادق بحى الدقي، وذلك بمشاركة 35 عارضاً من أبناء محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة.

ويأتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

ويستمر المعرض لمدة 3 أيام خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر، ويشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.

ويشارك فى المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.