اليوم السابع
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افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة غدا بمشاركة 35 عارضا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:54 م
افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة غدا بمشاركة 35 عارضا الحرف التراثية
كتبت - مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة غدا السبت بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة وذلك بأحد الفنادق بحي الدقي.

 

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يشارك فيه 35 عارض من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر.

 

وأكد اللواء أحمد راشد حرص المحافظة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

 

يشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.


محافظة الجيزة

الجيزة

حرف يدوية

معرض للحرف اليدوية

منصة ايادي مصر

معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية



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