بروتوكول بين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق

كتب محمود راغب

وقعت الدكتورة إيمان كريم، المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بروتوكولا للتعاون مع كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ومثلها في التوقيع الدكتور إيهاب الببلاوي، بصفته عميد الكلية.

استهدف توقيع البروتوكول قيام الطرفين بتنظيم وإقامة برامج توعية جماهيرية في جميع محافظات مصر للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة قبل الزواج وأثناء وبعد الحمل للتصدي لها في القطاعات المختلفة والعمل على تلافيها، ومتابعة تنفيذ الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج الدمج بمدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية، وكذا العمل على نشر ثقافة احترام الاختلاف والتنوع في المجتمع بشكل عام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل زيادة الوعي والتثقيف للعاملين في المصالح الحكومية والخاصة بكيفية إدراج خطط وبرامج و تيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم .

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر مع كلية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، متمنية أن يعود ما تم الاتفاق عليه في بنود البروتوكول بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم في مختلف المجالات.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن التعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، يشكل دعم إيجاد فرص عمل لخريجى الكلية والكليات والأقسام المناظرة المؤهلين في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالعمل على إتاحة المناهج التعليمية والاختبارات والتحول الرقمي والتكنولوجي فقد تم الاتفاق على العمل عليها بالوسائل التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم .

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن البروتوكول تضمن المشاركة في دعم وتشجيع النماذج المتميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم والعمل على تكافؤ الفرص لهم في الدراسات والأبحاث والمنح والتبادل الثقافي داخل مصر خارجها، وخلال مراسم توقيع البروتوكول قدمت الدكتورة إيمان كريم، التهنئة إلى الدكتور إيهاب الببلاوي، بمناسبة توليه منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا.

حضر توقيع البروتوكول من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مصطفى بيومي، مستشار التخطيط الاستراتيجي للمجلس، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، ومن جانب كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق الدكتور إيهاب الببلاوي، عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، ونائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا، والدكتور سعيد عبد الرحمن، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حسام عوض، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.