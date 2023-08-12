اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 33 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 33 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 140 رحلة أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم عملية تسهيل اجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول اليوم استقبال 33 رحلة طيران بينها رحلة من سلوفاكيا، و9 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، ورحلة داخلية مصرية، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ألمانيا وأخرى من النمسا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة 140 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.