مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران اليوم ضمن 142 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية أوربية سياحية ضمن 142 رحلة طيران استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وقدمت السلطات المختصة للسياح الوافدين تسهيل الوصول مع تقديم الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية المختلفة، ثم نقلهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر .

وكشفت جداول الوصول، أنه من المقرر وصول 11 رحلة طيران دولية من بينها رحلتين من ايطاليا، و3رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من سلوفاكيا، و4 رحلات من المطارات الالمانية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل 142 رحلة طيران أسبوعية وصلت من 11 دولية أوربية، أكثرها وصولا خلال هذا الأسبوع من بولندا وإيطاليا، ثم التشيك وألمانيا وهولندا ورحلات من النمسا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا.