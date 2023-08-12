اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 11:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان الاحتياجات الدفاعية والعقوبات على روسيا

السبت، 12 أغسطس 2023 11:10 م
الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان الاحتياجات الدفاعية والعقوبات على روسيا جيك سوليفان
أ ش أ

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بحث مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لأوكرانيا، مع مستشار الأمن القومى لرئيس الولايات المتحدة جيك سوليفان.

وأطلع يرماك، الجانب الأمريكى على الوضع الحالى عند خط المواجهة لا سيما فى المناطق التى تشتد فيها الحرب، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.


وناقش الطرفان أولويات أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع. وتقدم يرماك بالشكر على مشاركة الجانب الأمريكى فى اجتماع مستشارى الأمن القومى والمديرين السياسيين بشأن صيغة السلام الأوكرانية، والذى عقد يومى 5 و 6 أغسطس فى جدة بالمملكة العربية السعودية.


كما تطرق الجانبان إلى مسألة الاستعدادات لقمة مجموعة الـ19 فى الهند فى سبتمبر، إلى جانب بحث الجهود الجارية لفرض عقوبات شديدة على الاتحاد الروسي

 

 


جيك سوليفان

أمريكا

أوكرانيا

روسيا



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