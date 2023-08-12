المعسكر الطلابى بمصيف بلطيم يستقبل الوفود الطلابية بجامعة كفر الشيخ.. صور

يواصل المعسكر الطلابي الدائم بمصيف بلطيم في استقبال الوفود الطلابية بجامعة كفر الشيخ، حيث نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني، وإدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، انطلاق الفوج الخامس لطالبات الجامعة على مدار 5 أيام، والذي يأتي انطلاقا من أهمية الأنشطة الطلابية ودورها الفعال في بناء شخصية الطالب الجامعي من جميع النواحي، بجانب تنمية روح المسئولية الاجتماعية والاعتماد على الذات.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين، عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، للاطمئنان على الطالبات المشاركات فى فعاليات المعسكر، وأثناء الجولة، عقد المعسكر ندوة تثقيفية للفوج الطلابي، لزيادة الوعي عند الطالبات وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة الدائم بمصيف بلطيم، معسكر إعداد قادة يسعي إلى تربية وتنشئة ابناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية فى المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل، وبعض الانشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الأنشطة الطلابية هو أن تصبح الجامعة مجتمعاً متكاملاً يتدرب فيه الطلبة على الحياة المجتمعية، ويكتسب من خلالها خبرات وتجارب المجتمع، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون، والتفاهم المتبادل، ورفع مستوى المهارات للطلبة، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة العديد من الأنشطة فى كافة المجالات، وإشباع ميول الطلاب وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف الكليات من خلال تلك الانشطة، والارتقاء بفكر وثقافة طلاب وطالبات الجامعة ، مؤكداً على الدور الحيوي والمهم من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية، فهى جزء مهم من ثقافة اندماج الطالب بالمجتمع الخارجي.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلاب فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى بيئة ايجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلاب فى كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.

جدير بالذكر أن برنامج المعسكر قد تناول محاضرات في تأصيل الهوية الوطنية للشباب، مصر وتحديات المستقبل، المشروعات القومية ضرورة حتمية للمستقبل، الحكومة الالكترونية، نحو حياة كريمة، والاشاعات وكيفية مواجتها، بالإضافة إلى بعض ورش العمل التي تصقل قدرات ومهارات الشباب في فرص العمل في المستقبل.



الحضور من الطالبات بالمعسكر



الحضور من الطالبات



الطالبات ورئيس الجامعة بالمعسكر



رئيس جامعة كفر الشيخ بالمعسكر الدائم بمصيف بلطيم