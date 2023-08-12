أعلن الجيش الجزائرى القبض على إرهابي و12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية، وذلك خلال عمليات في شهر يوليو المنصرم.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في حصيلة نشرتها اليوم، أنه تم خلال نفس الفترة استرجاع 25 سلاحا ناريا وقنبلة تقليدية الصنع.
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة الجزائرية أنه تم أيضا القبض على 850 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، و 179 تاجر مخدرات و 1194 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.
وبحسب البيان، تم ضبط نحو ٣٨ كجم من مادة الكوكايين، وأكثر من ٨٣٢ ألف قرص مخدر.
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