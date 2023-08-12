وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في حصيلة نشرتها اليوم، أنه تم خلال نفس الفترة استرجاع 25 سلاحا ناريا وقنبلة تقليدية الصنع.

ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة الجزائرية أنه تم أيضا القبض على 850 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، و 179 تاجر مخدرات و 1194 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.

وبحسب البيان، تم ضبط نحو ٣٨ كجم من مادة الكوكايين، وأكثر من ٨٣٢ ألف قرص مخدر.